Sakatlar dönüyor
Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor.
Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Pereira'nın Antalyaspor maçında takımındaki yerini alacağı, Abdülkadir Ömür'in ise Erzurumspor müsabakasında forma giyebileceği belirtildi. İki oyuncu da oynamak için çok sabırsız.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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