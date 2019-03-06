Sakatlar dönüyor – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Sakatlar dönüyor

Sakatlar dönüyor

bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor.

bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramazken, sakatlar önümüzdeki haftalarda takıma katılmayı amaçlıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Pereira'nın maçında takımındaki yerini alacağı, Abdülkadir Ömür'in ise Erzurumspor müsabakasında forma giyebileceği belirtildi. İki oyuncu da oynamak için çok sabırsız.

  1. 6.3.2019
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