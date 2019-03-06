Olcay ile ikinci görüşme – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Olcay ile ikinci görüşme

Olcay ile ikinci görüşme

bırakılan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı.

bırakılan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı. Ancak oyuncunun menajeri 'a geldi ve yönetim kurulu ile tekrar masaya oturacak. Menajerin istenen indirimi kabul edeceği belirtiliyor. Ancak sezon sonunda bonservis konusunda da kolaylık bekleyeceklerini iletmesi bekleniyor.

  1. 6.3.2019
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