Olcay ile ikinci görüşme
Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı.
Kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede indirim konusunda kesin anlaşma sağlanamamıştı. Ancak oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi ve yönetim kurulu ile tekrar masaya oturacak. Menajerin istenen indirimi kabul edeceği belirtiliyor. Ancak sezon sonunda bonservis konusunda da kolaylık bekleyeceklerini iletmesi bekleniyor.
- 6.3.2019
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Olcay ile ikinci görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.