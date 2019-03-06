Karaman uyarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor.
Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
SAVUNMA ALARMI
Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zaafiyetlere Ünal Karaman çözüm arıyor. Karaman, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor.
'TEKNİK' ARIZA
Yerel gazeteler Kasımpaşa beraberliğinin ardından teknik direktör Ünal Karaman'a yüklendi. Karadeniz, "Teknik arıza" başlığını atarken, Abdülkadir Parmak'ın oyundan alınmasına bir anlam veremediklerine vurgu yaptı. Taka "Ünal'lı Trabzon bir ileri iki geri", Son Nokta "Şaka gibisiniz", Günebakış ise "Bu Trabzon adamı hasta eder" manşetini kullandı.
SÖZ KARAMAN'DA
Teknik direktör Ünal Karaman bugün basın toplantısı düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11'de başlayacak toplantıda 52 yaşındaki hocanın takımın son durumu hakkında ve son zamanlarda alınan sonuçlarla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Karaman, yapılan eleştirile de ayrıca cevap verecek.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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