Karaman uyarıyor

Karaman, savunmadaki sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.



SAVUNMA ALARMI

Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zaafiyetlere Ünal Karaman çözüm arıyor. Karaman, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor.

'TEKNİK' ARIZA

Yerel gazeteler Kasımpaşa beraberliğinin ardından teknik direktör Ünal Karaman'a yüklendi. Karadeniz, "Teknik arıza" başlığını atarken, Abdülkadir Parmak'ın oyundan alınmasına bir anlam veremediklerine vurgu yaptı. Taka "Ünal'lı Trabzon bir ileri iki geri", Son Nokta "Şaka gibisiniz", Günebakış ise "Bu Trabzon adamı hasta eder" manşetini kullandı.



SÖZ KARAMAN'DA

Teknik direktör Ünal Karaman bugün basın toplantısı düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11'de başlayacak toplantıda 52 yaşındaki hocanın takımın son durumu hakkında ve son zamanlarda alınan sonuçlarla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Karaman, yapılan eleştirile de ayrıca cevap verecek.