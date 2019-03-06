Kalesini 5 maçta kapatabildi
Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 35 gol yedi.
Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 35 gol yedi. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, Kayseri'yi 2-0, Konyaspor'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.
HEM ATIYOR HEM YİYOR
Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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