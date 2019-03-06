Kalesini 5 maçta kapatabildi

Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor 35 gol yedi. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, Kayseri'yi 2-0, Konyaspor'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.



HEM ATIYOR HEM YİYOR

Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.