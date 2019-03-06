Kalesini 5 maçta kapatabildi – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Kalesini 5 maçta kapatabildi

Kalesini 5 maçta kapatabildi

'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan 35 gol yedi.

'de 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan 35 gol yedi. ekibi, bu sezon ligde 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Fırtına sadece G.Saray'ı 4-0, 'yi 2-0, 'u 3-0, Ankaragücü'nü 1-0 yendiği ve Erzurumspor ile 0-0 kaldığı maçlarda gol yemedi.

HEM ATIYOR HEM YİYOR
Fırtına 24. haftalar baz alındığında 2014-15 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu dönemde 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 kez fileleri sarsarken; 35 gol yedi.

  1. 6.3.2019
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