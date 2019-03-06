"Düşünmemiz gerek" – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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"Düşünmemiz gerek"

"Düşünmemiz gerek"

ekibinin sol beki , önemli açıklamalar yaptı.

ekibinin sol beki , önemli açıklamalar yaptı. Çek savunmacı, " maçının 'dan 2-2'ye gelmesi bizim adımıza büyük şanssızlık oldu. Günümüzde değildik ama bu konu hakkında takım olarak düşünmemiz gerekiyor. 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyabilmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

  1. 6.3.2019
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