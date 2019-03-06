"Düşünmemiz gerek"
Karadeniz ekibinin sol beki Novak, önemli açıklamalar yaptı.
Karadeniz ekibinin sol beki Novak, önemli açıklamalar yaptı. Çek savunmacı, "Kasımpaşa maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim adımıza büyük şanssızlık oldu. Günümüzde değildik ama bu konu hakkında takım olarak düşünmemiz gerekiyor. 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyabilmemiz gerekiyordu" diye konuştu.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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