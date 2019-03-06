"Düşünmemiz gerek"

Karadeniz ekibinin sol beki Novak, önemli açıklamalar yaptı. Çek savunmacı, "Kasımpaşa maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim adımıza büyük şanssızlık oldu. Günümüzde değildik ama bu konu hakkında takım olarak düşünmemiz gerekiyor. 2-0 öne geçtikten sonra skoru koruyabilmemiz gerekiyordu" diye konuştu.