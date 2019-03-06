Çöküş yaşadı – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Çöküş yaşadı

Çöküş yaşadı

'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan , ligin ikinci yarısında ise zirveden uzaklaşırken, Ziraat 'na da veda etti.

'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan , ligin ikinci yarısında ise zirveden uzaklaşırken, Ziraat 'na da veda etti. İkinci devrede 7 karşılaşmaya çıkan bordomavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybederek 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı. Fırtına, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde etmişti. Bordo-mavililer, ilk yarıdaki periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fırtına, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.

PUAN FARKI 17
Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider ile puan farkı 17 olan Fırtına'nın ikinci sıradaki G.Saray ile 9, üçüncü ile 4 puan bulunuyor.

5 DAKİKADA 8 PUAN
Trabzonspor, son dakikalarda yıkılıyor. Ankaragücü karşısında 90. dakikada (2-2), sınavında 87'de (1-1), Beşiktaş derbisinde 90+6'da (2-2), mücadelesinde de 90'da (2-2) gol yiyen bordo-mavililer 8 puan kaybetti.

İSTANBUL'DA ESEMİYOR
Trabzonspor, 'da üst üste çıktığı 6. resmi maçında da galibiyet elde edemedi. Bordomavililer, İstanbul'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Fırtına, bu sezon daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve G.Saray'a mağlup olmuş, Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a yenilmişti. Geçen sezon ligde G.Saray ile deplasmanda yaptığı maçta da sahadan puansız ayrılan ekibi, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de ligde Kasımpaşa önünde (3-0) almıştı.

  1. 6.3.2019
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