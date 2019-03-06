Çöküş yaşadı

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise zirveden uzaklaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. İkinci devrede 7 karşılaşmaya çıkan bordomavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybederek 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı. Fırtına, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde etmişti. Bordo-mavililer, ilk yarıdaki periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fırtına, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.



PUAN FARKI 17

Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider Başakşehir ile puan farkı 17 olan Fırtına'nın ikinci sıradaki G.Saray ile 9, üçüncü Beşiktaş ile 4 puan bulunuyor.



5 DAKİKADA 8 PUAN

Trabzonspor, son dakikalarda yıkılıyor. Ankaragücü karşısında 90. dakikada (2-2), Bursaspor sınavında 87'de (1-1), Beşiktaş derbisinde 90+6'da (2-2), Kasımpaşa mücadelesinde de 90'da (2-2) gol yiyen bordo-mavililer 8 puan kaybetti.



İSTANBUL'DA ESEMİYOR

Trabzonspor, İstanbul'da üst üste çıktığı 6. resmi maçında da galibiyet elde edemedi. Bordomavililer, İstanbul'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Fırtına, bu sezon daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve G.Saray'a mağlup olmuş, Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a yenilmişti. Geçen sezon ligde G.Saray ile deplasmanda yaptığı maçta da sahadan puansız ayrılan Karadeniz ekibi, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de ligde Kasımpaşa önünde (3-0) almıştı.