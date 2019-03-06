Ahmet Ağaoğlu: "Yeter artık!"

Maddi anlamda sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor, hemen her gün yeni bir darbe ile sarsılıyor. Bu darbelerin en büyük nedeni ise TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)... Bu kurula giden dosyaların şimdiye kadar hiçbirinin Trabzonspor lehine sonuçlanmaması dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu duruma, "Onur da başvurdu. Hukukçulara göre anlaşmaya aykırı bir başvuru. UÇK'ye bu kapıdan giren dosya, öbür kapıdan yıldırım hızıyla çıkıyor. Ne hikmetse hep belirli isimler etrafında dönüyor. UÇK, Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek. O yüzden herkes acele ediyor" dedi.



TAM 450 MILYON TL ÖDEDİK

Göreve geldikleri sürede 450 milyon lira ödeme yaptıklarını aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti: Geldiğimizden beri 10 ay içinde 450 milyon lira ödeme yaptık ama borç hâlâ aynı yerde duruyor. UEFA'da kupalara katılmamıza engel teşkil edecek dosyaları son dakikada da olsa bugüne kadar temizledik. Henüz kendi dönemimizle alakalı borç ödememiz yok. Futbolcu ödemelerini ve geçmişten kalan borçları temizlemeye çalışıyoruz. TFF'nin hazırladığı, Kulüpler Birliği Vakfının da destek verdiği yeni lisans talimatı devreye girerse, en azından bundan 2-3 sene sonra Süper Lig'deki hiçbir kulübün bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağını zannetmiyorum.



AHMET AĞAOĞLU HAKLI

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dediğini eldeki veriler de destekliyor. UÇK'ye giden her dosyada Trabzonspor borçlu çıkıyor. Öyle ki 2018 ve 2019 yıllarında hiçbir dosya bordomavili kulübün lehine sonuçlanmadı.



UÇK DUDAK UÇUKLATIYOR | OLCAY ÇAKIR

UÇK haberleri neredeyse ayda bir karşımıza çıkıyor. Burada geçmiş dönem hataları ilk olarak düşünülmesi gereken durum, o ayrı! Ancak haberler sıklıkla karşımıza çıkıyor çıkmasına ama ne ilginçtir ki hepsinde de oyuncular haklı bulunuyor. Trabzonspor kafadan kabahatli gibi bir algı söz konusu! Başkan Ağaoğlu'nun bu konuda sert ve ciddi itirazlarını dinleyince kafamız yine yeniden hayli karıştı. Tam işler düzeliyor, yoluna giriyor diyorsunuz karşınıza bir kurul çıkıyor. İlginçtir mevcut UÇK hep dudak uçuklatıyor!



68 MİLYON TL GELDİ

Trabzonspor, 200 milyon TL nakit sermaye artırımına gitme kararı almıştı. Bu doğrultuda 15 günlük yeni pay alma süreci tamamlandı. KAP'a yapılan açıklamada 68 milyon 609 bin TL'lik yeni pay alma sürecinin ikinci aşamasının bugünde itibaren halka arz edileceği duyuruldu. Bu sürecin ardından kulübün kasasına girecek olan 68 milyon TL'lik girdi ile kısa vadeli borçların ödeneceği ve oyuncu alacaklarının yatırılacağı vurgulandı.