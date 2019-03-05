Uğurcan devleşti
22 yaşındaki kaleci, 5 net kurtarış yaparak alınan bir puanda başrol oynamayı başardı.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa karşısında görevini fazlasıyla yerine getirmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe engel olamadı. Lacivertli-beyazlı forvetlerin gol girişimlerinde kalesine adeta set çeken 22 yaşındaki file bekçisi, 5 karşı karşıya kurtarışın altına imza attı. Göztepe ve Ankaragücü zaferlerinde de müthiş bir oyun ortaya koyan Uğurcan, defansın adeta uyuduğu pozisyonda Perica'nın golüne engel olamadı. Trezeguet'in maçı 2-2'ye getiren penaltı vuruşunda da yapacak bir şeyi yoktu. Uğurcan maç sonrası üzgündü.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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