Uğurcan devleşti

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa karşısında görevini fazlasıyla yerine getirmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe engel olamadı. Lacivertli-beyazlı forvetlerin gol girişimlerinde kalesine adeta set çeken 22 yaşındaki file bekçisi, 5 karşı karşıya kurtarışın altına imza attı. Göztepe ve Ankaragücü zaferlerinde de müthiş bir oyun ortaya koyan Uğurcan, defansın adeta uyuduğu pozisyonda Perica'nın golüne engel olamadı. Trezeguet'in maçı 2-2'ye getiren penaltı vuruşunda da yapacak bir şeyi yoktu. Uğurcan maç sonrası üzgündü.

