Uğurcan devleşti – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan devleşti

devleşti

Uğurcan devleşti

22 yaşındaki kaleci, 5 net kurtarış yaparak alınan bir puanda başrol oynamayı başardı.

'un kalecisi Çakır, karşısında görevini fazlasıyla yerine getirmesine rağmen 'lik beraberliğe engel olamadı. Lacivertli-beyazlı forvetlerin gol girişimlerinde kalesine adeta set çeken 22 yaşındaki file bekçisi, 5 karşı karşıya kurtarışın altına imza attı. ve Ankaragücü zaferlerinde de müthiş bir oyun ortaya koyan Uğurcan, defansın adeta uyuduğu pozisyonda Perica'nın golüne engel olamadı. Trezeguet'in maçı 2-2'ye getiren penaltı vuruşunda da yapacak bir şeyi yoktu. Uğurcan maç sonrası üzgündü.

Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

  1. 5.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan devleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN