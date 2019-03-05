Trabzonspor'un ikinci yarı hüsranı
05 Mart 2019, Salı
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'un hüsranı

Trabzonspor'un ikinci yarı hüsranı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan , ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken 'na da veda etti.

Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı.

İlk yarıyı 'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan ekibi, ligin 24. haftası sonunda 37 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Bordo-mavili takımın lider ile arasındaki puan farkı da 17'ye yükseldi.

, ligin ilk yarısının ilk 7 haftasında aynı rakipler karşısında 2 puan daha fazla elde ederek 10 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer, ilk yarıdaki bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

KUPAYA ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla 'ndan da elendi.

Bordo-mavililer, sahasındaki 0-0'lık maçın rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenildi ve kupa hedefini gerçekleştiremedi.

YÜZDE 36'LIK GALİBİYET ORANI

Trabzonspor, lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.

Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kupada 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, toplam 11 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Ligin ikinci yarısında sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 'a 'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ettikten sonra da dün ile 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Baltok'u 2-1, deplasmanda 3-1 yendikten sonra çeyrek finalde eşleştiği Ümraniyespor ile sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, deplasmanda 3-1 mağlup olunca elenen taraf oldu.

  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 11:21
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