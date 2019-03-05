Pereira düz koşuda
Trabzonspor'da 5 hafta önce sakatlanan Joao Pereira'dan iyi haber geldi.
Trabzonspor'da 5 hafta önce sakatlanan Joao Pereira'dan iyi haber geldi. Portekizli sağ bek dün ilk kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düz koşu yaptı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından ilk kez çimlere çıkan tecrübeli oyuncu "Sahaları özlemişim" diye konuştu.
EKUBAN DÜŞÜŞTE
Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahlarından Caleb Ekuban formsuz bir dönem geçiriyor. Ganalı futbolcu son 6 lig karşılaşmasında gole katkı sağlayamadı. Başakşehir'e attığı golün ardından suskunluğa bürünen 24 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında da etkili bir performans sergileyemedi.
HÜSEYİN SIRITMADI
Pereira'nın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet görev yapıyordu. O da sakatlanınca Ünal Karaman, Kasımpaşa karşısında sağ bekte gerçek yeri stoper olan Hüseyin Türkmen'i oynattı. Genç futbolcu savunmada iyi mücadele ederken, hücuma ise fazla katkı veremedi.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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