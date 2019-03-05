Pereira düz koşuda – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Pereira düz koşuda

Pereira düz koşuda

'da 5 hafta önce sakatlanan 'dan geldi.

'da 5 hafta önce sakatlanan 'dan geldi. Portekizli sağ bek dün ilk kez 'nde düz koşu yaptı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından ilk kez çimlere çıkan tecrübeli oyuncu "Sahaları özlemişim" diye konuştu.

EKUBAN DÜŞÜŞTE
Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahlarından Caleb Ekuban formsuz bir dönem geçiriyor. Ganalı futbolcu son 6 lig karşılaşmasında gole katkı sağlayamadı. 'e attığı golün ardından suskunluğa bürünen 24 yaşındaki futbolcu maçında da etkili bir performans sergileyemedi.

HÜSEYİN SIRITMADI
Pereira'nın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet görev yapıyordu. O da sakatlanınca , Kasımpaşa karşısında sağ bekte gerçek yeri stoper olan Hüseyin Türkmen'i oynattı. Genç futbolcu savunmada iyi mücadele ederken, hücuma ise fazla katkı veremedi.

  1. 5.3.2019
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