Kara boğa Nwakaeme

Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu Nwakaeme dün maçın ilk yarısında fırtına gibi esti. 29 yaşındaki futbolcu, önce Rodallega'dan topu orta sahada aldı ve buldozer gibi ilerledi. Veysel'in cansiparene indirme hamlesine de aldırış etmeyen Nijeryalı, 45 metre sürdüğü topu harika bir vuruşla Kasımpaşa ağlarına yolladı, taraftarını coşturdu. Nwakame 45+1'de de Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla yeniden fileleri sarstı.



GALATSARAY'A ATMIŞTI

Nwakaeme, ligin 4. haftasında G.Saray filelerine de muhteşem bir gol atmıştı. Nwakaeme, Mariano, Sinan, Maicon'u geçmiş ve Muslera'yı avlamıştı. Nijeryalı o maçta 2 kez fileleri sarsarak şov yapmıştı.