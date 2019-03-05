Kara boğa Nwakaeme – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Kara boğa

Kara boğa Nwakaeme

45 metre buldozer gibi top sürüp takımını öne geçirdi, ikinci golde rakiple verkaç yaptı.

ekibinin yıldız futbolcusu dün maçın ilk yarısında fırtına gibi esti. 29 yaşındaki futbolcu, önce Rodallega'dan topu orta sahada aldı ve buldozer gibi ilerledi. Veysel'in cansiparene indirme hamlesine de aldırış etmeyen , 45 metre sürdüğü topu harika bir vuruşla ağlarına yolladı, taraftarını coşturdu. Nwakame 45+1'de de Josue Sa'dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla yeniden fileleri sarstı.

GALATSARAY'A ATMIŞTI
Nwakaeme, ligin 4. haftasında G.Saray filelerine de muhteşem bir gol atmıştı. Nwakaeme, Mariano, Sinan, Maicon'u geçmiş ve Muslera'yı avlamıştı. Nijeryalı o maçta 2 kez fileleri sarsarak şov yapmıştı.

  1. 5.3.2019
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