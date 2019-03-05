Düğün 2-0 düğüm 2-2

Geçen hafta Göztepe'yi 3-0 yenen Fırtına, dün 2-0 öne geçtiği maçta büyük bir fırsatı kaçırarak 2 puan kaybetti. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ve maçın ilk yarısını 'slalom' yapan Anthony Nwakame'nin iki harika golüyle 2-0 önde kapayan Trabzonspor, ikinci devre Perica ve Trezeguet'ye engel olamadı. 37 puanla 4. sırada olan bordo-mavili takım, Beşiktaş'a (41) yaklaşma fırsatını tepmiş oldu.



HASRET DEVAM EDİYOR

Dünkü beraberlikle birlikte Trabzonspor, İstanbul'da 450 günlük galibiyet hasretine de son verememiş oldu. En son 9 Aralık 2017'de Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek İstanbul takımları karşısında son galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı. Bordo-mavili takım, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'da oynadığı 4 lig karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.



YUSUF VASAT KALDI

Fırtına'nın Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. 22 yaşındaki 10 numara dün beklentileri karşılayamadı, vasat bir görüntü sergileyerek taraftarlarını üzdü.



SÜRPRİZ YAPMADI

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncular Kamil, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Pereira'nın yokluğunda Kasımpaşa maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. İki sağ bek oyuncusunun da olmayışı nedeniyle bu mevkide stoper Hüseyin'e görev veren Karaman, stoperde ise Toure-Hosseini ikilisini birlikte görevlendirdi.