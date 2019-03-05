Çok yaşa Türkiye – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Çok yaşa Türkiye

’un Nijeryalı oyuncusu Onazi, hesabından orgla ’nı çaldığı videoyu paylaştı.

İlk yarının son haftasında ile oynan maçta sakatlanarak sezonu kapatan 'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, 'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı. Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait 'daki hesabından, "Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor" ifadesine yer vererek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı. Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı

  1. 5.3.2019
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