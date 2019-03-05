Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman son anlarda kaçan 3 puan yüzünden bir hayli keyifsizdi. Karaman "Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Bunu kupa maçında da gördük. Ancak henüz sezon bitmedi. Toparlanmalıyız. Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz. Bunun için kalan maçları kazanmamız gerekiyor" dedi.



AĞIRLIK KOYMALILAR

Ünal Karaman, öne geçtikleri karşılaşmalarda skoru koruyamadıklarını söyledi. Bu durumdan yakınan deneyimli çalıştırıcı, sorunun kronik bir hale geldiğini belirtti. Karaman "Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor'sunuz. Kaliteli oyuncularımız var. Bu dakikaya gelmiş maçı artık 3 puanla bitirmemiz gerekiyordu. Başaramadık. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada ise Ünal Karaman'ın yaptığı değişiklikler beğenilmedi. Taraftarlar özellikle Abdulkadir Parmak'ın kenara alınmasını eleştirdi.



SAKATLAR HİÇ BİTMİYOR

Ünal Karaman, maç öncesinde sakatlıklardan dert yandı. Başarılı çalıştırıcı "Zaten fazla seçeneği olan bir takım değiliz. Sakatlıklar hiç bitmiyor. Buraya gelmeden son idmanda Kamil Ahmet de sakatlandı. Var olanlarla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" dedi.



SOSA YALNIZ KALDI

Trabzonspor'da Jose Sosa ilk yarıda etkili bir performans sergiledi. İkinci devrede Abdulkadir Parmak oyundan çıkarıldıktan sonra orta sahada yalnız kaldı. Abdulkadir'in kenara alınmasından sonra Arjantinli yıldızın da saha içindeki etkinliği düştü.