Karadeniz Fırtınası, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında 3 puana çok yakındı. Dakikalar 89'u gösterirken Kasımpaşa penaltı kazandı, Trabzonsporlular isyan etti. Yapılan ortada Kasımpaşalı oyuncudan gelen topu Zargo Toure göremedi. Yakın mesafeden eline çarpan topta Kasımpaşalı futbolcular penaltı bekledi. Bülent Yıldırım pozisyonla ilgili karar vermezken VAR başındaki Cüneyt Çakır 'inceleme' tavsiyesinde bulundu. Pozisyona, VAR ekranından bakan Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Trezeguet de fileleri sarstı. Bu ağır karar sonrası Trabzonspor'un 2 puanı uçtu gitti.



ÜÇÜNCÜ PENALTI

Bu sıralar Trabzonspor'un başı penaltılarla dertte. Bordo-mavili ekibin rakipleri art arda penaltı kullanmaya devam ediyor. Fırtına'nın kalesine üst üste 3. kez penaltı atıldı. Ligde Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında rakipleri lehine penaltı kararı çıkmıştı. Kupada da Ümraniye penaltı atmıştı.