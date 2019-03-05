Ağır karar – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Ağır karar

Ağır karar

Karadeniz Fırtınası, 'da karşısında 3 puana çok yakındı. Dakikalar 89'u gösterirken Kasımpaşa penaltı kazandı, Trabzonsporlular isyan etti.

Karadeniz Fırtınası, 'da karşısında 3 puana çok yakındı. Dakikalar 89'u gösterirken Kasımpaşa penaltı kazandı, Trabzonsporlular isyan etti. Yapılan ortada Kasımpaşalı oyuncudan gelen topu Zargo Toure göremedi. Yakın mesafeden eline çarpan topta Kasımpaşalı futbolcular penaltı bekledi. pozisyonla ilgili karar vermezken VAR başındaki 'inceleme' tavsiyesinde bulundu. Pozisyona, VAR ekranından bakan Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Trezeguet de fileleri sarstı. Bu ağır karar sonrası 'un 2 puanı uçtu gitti.

ÜÇÜNCÜ PENALTI
Bu sıralar Trabzonspor'un başı penaltılarla dertte. Bordo-mavili ekibin rakipleri art arda penaltı kullanmaya devam ediyor. Fırtına'nın kalesine üst üste 3. kez penaltı atıldı. Ligde ve Kasımpaşa maçlarında rakipleri lehine penaltı kararı çıkmıştı. Kupada da Ümraniye penaltı atmıştı.

  1. 5.3.2019
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