Ağır karar
Karadeniz Fırtınası, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında 3 puana çok yakındı. Dakikalar 89'u gösterirken Kasımpaşa penaltı kazandı, Trabzonsporlular isyan etti.
Karadeniz Fırtınası, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında 3 puana çok yakındı. Dakikalar 89'u gösterirken Kasımpaşa penaltı kazandı, Trabzonsporlular isyan etti. Yapılan ortada Kasımpaşalı oyuncudan gelen topu Zargo Toure göremedi. Yakın mesafeden eline çarpan topta Kasımpaşalı futbolcular penaltı bekledi. Bülent Yıldırım pozisyonla ilgili karar vermezken VAR başındaki Cüneyt Çakır 'inceleme' tavsiyesinde bulundu. Pozisyona, VAR ekranından bakan Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Trezeguet de fileleri sarstı. Bu ağır karar sonrası Trabzonspor'un 2 puanı uçtu gitti.
ÜÇÜNCÜ PENALTI
Bu sıralar Trabzonspor'un başı penaltılarla dertte. Bordo-mavili ekibin rakipleri art arda penaltı kullanmaya devam ediyor. Fırtına'nın kalesine üst üste 3. kez penaltı atıldı. Ligde Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında rakipleri lehine penaltı kararı çıkmıştı. Kupada da Ümraniye penaltı atmıştı.
- 5.3.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Ağır karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.