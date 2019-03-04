Joao Pereira’nın gözü Akdeniz’de – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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’nın gözü ’de

Joao Pereira’nın gözü Akdeniz’de

Sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan dönüş tarihini belirledi.

Sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan dönüş tarihini belirledi. Portekizli sağ bek 15 gün içinde takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Milli ara sonrası 7 Nisan'da oynanacak karşılaşmasıyla sahalara döneceğini belirtti. 35 yaşındaki tecrübeli ismin yokluğunu çok aradı.

RODALLEGA: HAZIRIM
ekibinin forveti Hugo Rodallega, maçı öncesi iddialı konuştu. 33 yaşındaki forvet oyuncusu "Kasımpaşa maçına hazırım. Yine goller atmak istiyorum. Hedefimiz bu maçı kazanıp hedefini kovalamak" diye konuştu.

OLCAY'DA SONA DOĞRU
Bordo-mavililerde bekleyişi sürüyor. Taraftarın affını istediği tecrübeli futbolcuyla yönetim masaya oturmuştu. Trabzonspor'da idareciler Olcay'a "900 bin euro verebiliriz" demişti. Başarılı oyuncu ailesi ve menajeriyle görüşüp son kararını yönetime iletecek.

  1. 4.3.2019
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