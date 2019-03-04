Joao Pereira’nın gözü Akdeniz’de
Sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan Joao Pereira dönüş tarihini belirledi.
Sakatlığı nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan Joao Pereira dönüş tarihini belirledi. Portekizli sağ bek 15 gün içinde takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Milli ara sonrası 7 Nisan'da oynanacak Antalyaspor karşılaşmasıyla sahalara döneceğini belirtti. Trabzonspor 35 yaşındaki tecrübeli ismin yokluğunu çok aradı.
RODALLEGA: HAZIRIM
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, Kasımpaşa maçı öncesi iddialı konuştu. 33 yaşındaki forvet oyuncusu "Kasımpaşa maçına hazırım. Yine goller atmak istiyorum. Hedefimiz bu maçı kazanıp Avrupa Kupası hedefini kovalamak" diye konuştu.
OLCAY'DA SONA DOĞRU
Bordo-mavililerde Olcay Şahan bekleyişi sürüyor. Taraftarın affını istediği tecrübeli futbolcuyla yönetim masaya oturmuştu. Trabzonspor'da idareciler Olcay'a "900 bin euro verebiliriz" demişti. Başarılı oyuncu ailesi ve menajeriyle görüşüp son kararını yönetime iletecek.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Joao Pereira’nın gözü Akdeniz’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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