Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok" – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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: "Kayıp lüksü yok"

Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok"

Şahin, ’yı yenmeleri gerektiğini söyledi Şahin “Avrupa kupalarını istiyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçmeliyiz” dedi.

Bordo-mavililerde , karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin "Ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık. Bu dış saha serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte tamamlayacağız. Kupadan elendiğimiz izin üzgünüz" diye konuştu. Şahin, kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Haluk Şahin "Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayırca bizi 'daki karşılaşmada yalnız bırakmayacak taraftarına da bir galibiyet hediye etmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 4.3.2019
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