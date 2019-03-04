Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok"
Futbol Şube Sorumlusu Şahin, Kasımpaşa’yı yenmeleri gerektiğini söyledi Şahin “Avrupa kupalarını istiyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçmeliyiz” dedi.
Bordo-mavililerde Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin "Ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık. Bu dış saha serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte tamamlayacağız. Kupadan elendiğimiz izin üzgünüz" diye konuştu. Şahin, kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Haluk Şahin "Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayırca bizi İstanbul'daki karşılaşmada yalnız bırakmayacak Trabzonspor taraftarına da bir galibiyet hediye etmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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