Haluk Şahin: "Kayıp lüksü yok"

Bordo-mavililerde Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin "Ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık. Bu dış saha serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte tamamlayacağız. Kupadan elendiğimiz izin üzgünüz" diye konuştu. Şahin, kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Haluk Şahin "Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyoruz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Ayırca bizi İstanbul'daki karşılaşmada yalnız bırakmayacak Trabzonspor taraftarına da bir galibiyet hediye etmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.