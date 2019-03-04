Avrupa aşkına

Trabzonspor, ligin ikinci yarısına 'hakem engellemeleri' ile kötü bir başlangıç yapmıştı. Aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Karadeniz Fırtınası, Ümraniyespor'a da elenerek kupaya veda etmişti. Kulübün yeni hedefi sezonu Avrupa Kupaları sıralamasında bitirmek. Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de bu hedef doğrultusunda bugün Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.



İSTANBUL'DA DENGE

Süper Lig'de iki takım daha önce 19 kez mücadele etti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda Kasımpaşa'ya karşı 19-5 önde. Fırtına rakip fileleri 31 kez havalandırdı. İstanbul temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. İki takım da 3'er galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 16 gol attı. İstanbul'daki mücadelelerde 10 gol yedi.

HÜSEYİN SAĞ BEKE

Ünal Karaman, geçen hafta Göztepe maçında kazanan kadroyu bozmak istemiyordu ancak Kamil Ahmet'in sakatlığıyla böyle bir ihtimal kalmadı. Başarılı çalıştırıcı, stoper Hüseyin'i sağ beke kaydıracak. Defansın göbeğinde Hosseini ile Toure görev yapacak.



MAÇIN KİLİDİ SAHİPSİZ TOPTA

Trabzonspor da Kasımpaşa da ligde en fazla 'sahipsiz top' kazanan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavillier 1462 kez boşta kalan topları geri kazandı. Kasımpaşa ise 1402 top aldı. Bugünkü mücadelede, bu kategoride üstünlüğü yakalayan takım, 3 puana da yakın olacak.



7-0'A KARŞILIK 6-0

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında tarihte ilginç maçlar da oynandı. 2010-11 sezonunda bordo- mavililer rakibini 7-0 yenmişti. Bu rekabette en farklı galibiyet olarak tarihe geçti. Kasımpaşa'nın da 2015-16 sezonunda 6-0'lık galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Karadeniz Fırtınası 4-2 almıştı.

İSTANBUL KAFİLESİ

Bordo-mavılıler, dün Kasımpaşa maçı için İstanbul'a geldi. İşte kafilede yer alan isimler:



KALE: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan

SAVUNMA: Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Osman Karnapoğlu, Filip Novak, Luiz İbanez

ORTA SAHA: Batuhan Artarslan, Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak Vahid Amiri

FORVET: Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

KAMİL DE SAKATLANDI

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor son fireyi Kamil Ahmet Çörekçi ile verdi. Son antrenmanda kasığından sakatlanan tecrübeli sağ bek kadrodan çıkarıldı. 27 yaşındaki futbolcunun durumu bugün netleşecek. Ardından da hemen tedavisine başlanacak.

