Yusuf müjdesi – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Yusuf müjdesi

Yusuf müjdesi

Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan genç yıldız tamamen iyileşti. Dünkü idmanda takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, 'in 24. haftasında yarın ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz Fırtınası'na müjde Yusuf Yazıcı'dan geldi. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan 22 yaşındaki futbolcunun Stadı'ndaki Kasımpaşa mücadelesinde yerini alabileceği öğrenildi. , 11'de kullanacak. Yusuf, Ümraniyespor karşılaşmasında ilk yarıda kornerleri kullanırken bir hayli zorlanmıştı. İkinci devrenin hemen başında da yerini Batuhan Artaslan'a bırakmıştı.

UĞURCAN'I HIRS BASTI
Genç eldiven Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçını kazanacaklarını söyledi. 22 yaşındaki kaleci "Avrupa Kupaları'na gitmek istiyoruz. Maça hazırız. 'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

NWAKAEME ÇOK FORMDA
ve maçlarında 1'er asist yapan Anthony Nwakaeme heyecanla Kasımpaşa mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da Nijeryalı yıldızına çok güveniyor.

  1. 3.3.2019
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