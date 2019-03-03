Yusuf müjdesi
Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan genç yıldız tamamen iyileşti. Dünkü idmanda takımla çalıştı.
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz Fırtınası'na müjde Yusuf Yazıcı'dan geldi. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan 22 yaşındaki futbolcunun Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa mücadelesinde yerini alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman, 11'de kullanacak. Yusuf, Ümraniyespor karşılaşmasında ilk yarıda kornerleri kullanırken bir hayli zorlanmıştı. İkinci devrenin hemen başında da yerini Batuhan Artaslan'a bırakmıştı.
UĞURCAN'I HIRS BASTI
Genç eldiven Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçını kazanacaklarını söyledi. 22 yaşındaki kaleci "Avrupa Kupaları'na gitmek istiyoruz. Maça hazırız. İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.
NWAKAEME ÇOK FORMDA
Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1'er asist yapan Anthony Nwakaeme heyecanla Kasımpaşa mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da Nijeryalı yıldızına çok güveniyor.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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