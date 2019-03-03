Yusuf müjdesi

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz Fırtınası'na müjde Yusuf Yazıcı'dan geldi. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan 22 yaşındaki futbolcunun Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa mücadelesinde yerini alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman, 11'de kullanacak. Yusuf, Ümraniyespor karşılaşmasında ilk yarıda kornerleri kullanırken bir hayli zorlanmıştı. İkinci devrenin hemen başında da yerini Batuhan Artaslan'a bırakmıştı.



UĞURCAN'I HIRS BASTI

Genç eldiven Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçını kazanacaklarını söyledi. 22 yaşındaki kaleci "Avrupa Kupaları'na gitmek istiyoruz. Maça hazırız. İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.



NWAKAEME ÇOK FORMDA

Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1'er asist yapan Anthony Nwakaeme heyecanla Kasımpaşa mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da Nijeryalı yıldızına çok güveniyor.