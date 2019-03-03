Ünal Karaman: "Çıkın alın"
Kupadan elenen Trabzonspor’da Ünal Karaman oyuncularını motive ediyor.
Rota Kasımpaşa'ya kırıldı... Ligde zirve hedefinden uzaklaşan, Türkiye Kupası'na da Ümraniyespor'a yenilerek veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor. Bu sezon oynattığı futbolla alkış alan Karaman "Ligin ilk yarısında çok iyiydik. Bunu yeniden yakalamamız için daha fazla mücadele etmeliyiz. Kupaya veda etmemiz hepimizi çok üzdü. Bu üzüntüyü telafi etmenin yolu ligden geçiyor. Avrupa Kupaları'da katılmak istiyoruz. Bunun için ligdeki konumumuzu yükseltmemiz gerekiyor" dedi. Karaman, oyuncularından tam konsantrasyon istedi. Göztepe'den sonra Kasımpaşa'yı da yeneceklerini söyledi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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