Ünal Karaman: "Çıkın alın" – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: "Çıkın alın"

Ünal Karaman: "Çıkın alın"

Kupadan elenen ’da oyuncularını motive ediyor.

Rota 'ya kırıldı... Ligde zirve hedefinden uzaklaşan, 'na da Ümraniyespor'a yenilerek veda eden 'da teknik direktör , oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor. Bu sezon oynattığı futbolla alkış alan Karaman "Ligin ilk yarısında çok iyiydik. Bunu yeniden yakalamamız için daha fazla mücadele etmeliyiz. Kupaya veda etmemiz hepimizi çok üzdü. Bu üzüntüyü telafi etmenin yolu ligden geçiyor. Avrupa Kupaları'da katılmak istiyoruz. Bunun için ligdeki konumumuzu yükseltmemiz gerekiyor" dedi. Karaman, oyuncularından tam konsantrasyon istedi. 'den sonra Kasımpaşa'yı da yeneceklerini söyledi.

  1. 3.3.2019
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