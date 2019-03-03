Trabzonspor'dan eski futbolcu İsmail Gökçek'e ziyaret
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da kulüp futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, ALS-MNH Derneği Başkanı olan eski bordo-mavili futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa müsabakası öncesi İsmail Gökçek'in evinde ziyaret edildiği belirtildi.
Ziyarette bulunan Şahin ile Karaman'ın, Trabzonspor'un her zaman Gökçek ve ailesinin yanında olduğunu aktardığı bildirildi.
İsmail Gökçek'e, adının yazılı olduğu 2 numaralı forma ile futbolculuk yıllarına ait bir fotoğrafın verildiği, ayrıca Gökçek ve eşinin ligin 33. haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına da davet edildiği aktarıldı.
Öte yandan, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek'in ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, takıma başarılar dilediği ifade edildi.
- 03.03.2019
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Trabzonspor'dan eski futbolcu İsmail Gökçek'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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