Trabzonspor'dan eski futbolcu İsmail Gökçek'e ziyaret
03 Mart 2019, Pazar
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'dan eski futbolcu 'e ziyaret

Trabzonspor'dan eski futbolcu İsmail Gökçek'e ziyaret

'in 24. haftasında yarın 'ya konuk olacak 'da kulüp futbol şube sorumlusu ile teknik direktör , ALS-MNH Derneği Başkanı olan eski bordo-mavili futbolcu 'i ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da oynanacak müsabakası öncesi 'in evinde ziyaret edildiği belirtildi.

Ziyarette bulunan Şahin ile Karaman'ın, 'un her zaman Gökçek ve ailesinin yanında olduğunu aktardığı bildirildi.

İsmail Gökçek'e, adının yazılı olduğu 2 numaralı forma ile futbolculuk yıllarına ait bir fotoğrafın verildiği, ayrıca Gökçek ve eşinin ligin 33. haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına da davet edildiği aktarıldı.

Öte yandan, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek'in ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, takıma başarılar dilediği ifade edildi.

  1. 03.03.2019
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