Trabzonspor: "Haraca bağlandık"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla taraflı- tarafsız herkesin beğenisini kazanan, 17-18 yaşındaki gençleriyle gözlerimizin pasını silen Trabzonspor'un PFDK derdi bitmek bilmiyor. Tüm övgüleri hak eden Karadeniz Fırtınası, Türk futbolunun geleceğini kurtarmaya en yakın kulüp. Ancak bordo-mavililer yakalarını PFDK belasından kurtaramıyor. Abdülkadir'leriyle, Yusuf'uyla, Arda'sıyla, Batuhan'ıyla Uğurcan'ıyla adeta geleceğin Milli Takımı'nın iskeletini kuran Trabzonspor 'düğmeye basılmış' şekilde sürekli durdurulmak isteniyor. Yöneticiler de bu duruma isyan ediyor.

'CANIMIZI YAKIYORLAR'

Trabzonspor yönetimi, PFDK'nın anlaşılmayan ancak sürekli hale gelen cezalarından bıkmış durumda. Fırtına'ya bu sezon 6. kez çirkin ve kötü tezahürattan ceza kesildi. İsyan eden yönetim "Şu anda bir açıklama yapsak hemen bize de ceza kesecekler. Adeta haraca bağlandık. Bu durumdan Trabzonspor kadar canı yanan başka kulüp neredeyse yok" dediler. Türk futbolunun gelişmesi için çalıştıklarını belirten bordo- mavili idareciler PFDK ve TFF'nin bazı kurullarının kendilerini bilinçli şekilde engellediklerini düşünüyor.



TARAFTAR SORUYOR: BİZİMLE DERTLERİ NE?

Sezon başından beri 480 bin TL para cezası verildi.

Küfür edilmeyen Başakşehir karşılaşması sonrasında tam 27 bin taraftarın kartları bloke edildi.

Yine Başakşehir karşılaşmasında sağır ve dilsiz taraftara "Küfrettin" diye rapor yazıldı.

İzmir deplasmanında Yusuf Yazıcı'yı alkışlayan Göztepe taraftarına ceza verildi.

Benzer olaylarda başka kulüpler pas geçilirken, Trabzonspor'a üst sınırdan ceza verildi.

6. kez çirkin ve kötü tezahürattan ceza kesildi.

YÖNETiCiLER KENDİ ÖDÜYOR

Bordo-mavili takımda yöneticilerin yediği cezalar kulüp kasasından çıkmıyor. Alınan karar gereği herhangi bir Trabzonsporlu idareci, PFDK'dan ceza yemesi halinde parayı kendi cebinden ödüyor.