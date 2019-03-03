61 numara evlatlara

Bordo-mavililere gelen futbolcular 1 ile 99 arasındaki forma numaralarından 20'sini hiç tercih etmedi. Şehrin plakası olan 61'i ise ilk Gökdeniz Karadeniz giydi. Ardından İbrahima Yattara taşıdı. Bu numara genelde alt yapıdan yetişenlere verildi: Barış Memiş, Zeki Yavru ve Abdülkadir Ömür.



YÜZÜNE BİLE BAKMADILAR

Süper Lig'de 2009- 10 sezonundan bu yana oyuncular 99'a kadar forma numarası seçebiliyor. Bordo-mavili futbolcular, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84 ve 87 numaralarını hiç kullanmadı. Trabzonsporlu oyuncular 1'den 30'a kadar olan formalarda ise boş numara bırakmadı.