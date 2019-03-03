61 numara evlatlara
Bordo-mavililere gelen futbolcular 1 ile 99 arasındaki forma numaralarından 20'sini hiç tercih etmedi.
Bordo-mavililere gelen futbolcular 1 ile 99 arasındaki forma numaralarından 20'sini hiç tercih etmedi. Şehrin plakası olan 61'i ise ilk Gökdeniz Karadeniz giydi. Ardından İbrahima Yattara taşıdı. Bu numara genelde alt yapıdan yetişenlere verildi: Barış Memiş, Zeki Yavru ve Abdülkadir Ömür.
YÜZÜNE BİLE BAKMADILAR
Süper Lig'de 2009- 10 sezonundan bu yana oyuncular 99'a kadar forma numarası seçebiliyor. Bordo-mavili futbolcular, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84 ve 87 numaralarını hiç kullanmadı. Trabzonsporlu oyuncular 1'den 30'a kadar olan formalarda ise boş numara bırakmadı.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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