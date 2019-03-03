61 numara evlatlara – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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61 numara evlatlara

61 numara evlatlara

Bordo-mavililere gelen futbolcular 1 ile 99 arasındaki forma numaralarından 20'sini hiç tercih etmedi.

Bordo-mavililere gelen futbolcular 1 ile 99 arasındaki forma numaralarından 20'sini hiç tercih etmedi. Şehrin plakası olan 61'i ise ilk giydi. Ardından İbrahima Yattara taşıdı. Bu numara genelde alt yapıdan yetişenlere verildi: , ve Abdülkadir Ömür.

YÜZÜNE BİLE BAKMADILAR
'de 2009- 10 sezonundan bu yana oyuncular 99'a kadar forma numarası seçebiliyor. Bordo-mavili futbolcular, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84 ve 87 numaralarını hiç kullanmadı. Trabzonsporlu oyuncular 1'den 30'a kadar olan formalarda ise boş numara bırakmadı.

  1. 3.3.2019
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