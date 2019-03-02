'VAR' aslına dönmeli!
02 Haziran 2019, Pazar
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'VAR' aslına dönmeli!

'VAR' aslına dönmeli!

Başkan Ağaoğlu, maçından sonra “VAR’a çok bakılıyor. Protokole uyulmuyor” demişti. bunu doğruladı: Maçı VAR değil hakem yönetir. VAR’a sık gidilmemeli.

Eğitim Danışmanı Jaap , VAR uygulamasıyla ilgili Tam Saha dergisine konuştu. Başkanı 'nun Ümraniyespor maçı sonrası "VAR kararları ile elendik. VAR'a bu kadar bakılması kurallara aykırı" demişti. Uilenberg, başkana hak vererek, "VAR maçı yöneten kişi değildir. Sahada asıl kişi hakemdir. VAR sadece ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olur. Bu süreç bu şekilde işlemeli. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; Minimum müdahale, maksimum fayda" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN MEMNUN DEĞİL
Uılenberg şöyle devam etti: "VAR'ın uygulandığı ilk ülke ... Ben VAR'ı çok iyi bilen birisiyim. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın söylediği çok önemli şeyler var. Bunlardan birincisi şudur: Tüm dünyada uygulanması gereken tek bir VAR protokolü var... Başka bir protokol yok. Sadece bu protokol uygulanmalı. Dolayısıyla Elleray, 'de VAR'ın uygulanma şeklinden memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi protokolün uygulanma şeklini yeniden çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştireceğim."

Ağaoğlu ne sormuştu?
Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçı sonrası VAR protokolünün uygulanmadığını belirterek, "Hakemler kendi kurallarını uyguluyor ve hakkımız yiyor" demişti. Ağaoğlu, MHK'ye 3 soru yöneltmişti: l 26 Şubat günü yapılan eğitim toplantısında Uilenberg, 'temaslı pozisyonlardan hakemin vermiş olduğu karar geçerlidir, hakemleri VAR'a çağırmayın. Bu 'nın VAR kurallarına aykırıdır' dedi mi? l Ümraniye maçının VAR ve orta hakemi, bu seminere katılmışlar mıdır? Eğer katılmışlar ise talimatlar aksine vermiş oldukları uygulamalar ve kararlar hangi mantık çerçevesinde izah edilecektir? l En önemlisi VAR uygulamalarında FIFA'nın kuralları mı yoksa her hakemin kendi inisiyatifi mi geçerlidir?


TÜRK TİPİ 'VAR' SİSTEMİ
Uygulama geldiğinde "spor programlarında artık ne konuşulacak" diye soruluyordu! Adalet tesis edilecekti. Bariz hatalar düzelecek, işler yoluna girecek, sorumlu pozisyondakiler de rahatlayacaktı. Olmadı! VAR'a giderken, gitmezken protokol unutuldu. Kamuoyu bilgilendirilemediği için her pozisyona "VAR hamlesi" beklenirken; hakemler de tam eğitilmeden geçiş yaşandığı için çelişki ve çifte standartlar sistemi tıkadı. Türk tipi, nur topu bir VAR'ımız oldu. Silip baştan başlamak gerekiyor.
Olcay Çakır (mini yorum)

  1. 2.3.2019
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