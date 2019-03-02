Abdülkadir Ömür’den kötü haber
Sakatlığı nedeniyle Almanya’ya giden Abdülkadir Ömür’ün en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giymemişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan 19 yaşındaki yıldız, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitmişti. Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı Şentürk'e muayene olan Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. Bordo-mavili oyuncu, Kasımpaşa ve Akhisar sınavlarında da yok.
GOLE HASRET KALDILAR
Hücum oyuncuları Ekuban ve Nwakaeme ligin ikinci yarısında gole hasret... Ligde 4'er golü bulunan Nwakaeme en son Rizespor ile oynanan maçta fileleri havalandırmıştı. Ekuban ise ikinci yarının ilk maçında Başakşehir'e karşı gol atarken 5 haftadır suskun kaldı. Ümraniye fileleri havalandıran Nwakaeme, ligdeki gol hasretine Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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