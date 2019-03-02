Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giymemişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan 19 yaşındaki yıldız, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitmişti. Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı Şentürk'e muayene olan Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. Bordo-mavili oyuncu, Kasımpaşa ve Akhisar sınavlarında da yok.

GOLE HASRET KALDILAR

Hücum oyuncuları Ekuban ve Nwakaeme ligin ikinci yarısında gole hasret... Ligde 4'er golü bulunan Nwakaeme en son Rizespor ile oynanan maçta fileleri havalandırmıştı. Ekuban ise ikinci yarının ilk maçında Başakşehir'e karşı gol atarken 5 haftadır suskun kaldı. Ümraniye fileleri havalandıran Nwakaeme, ligdeki gol hasretine Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor.