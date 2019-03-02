Abdülkadir Ömür’den kötü haber
02 Haziran 2019, Pazar
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Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Sakatlığı nedeniyle ’ya giden Abdülkadir Ömür’ün en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

Sezonun sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giymemişti. Bu sürede 'da kalarak tedavisi yapılan 19 yaşındaki yıldız, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere 'ya gitmişti. Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı Şentürk'e muayene olan Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. Bordo-mavili oyuncu, ve Akhisar sınavlarında da yok.

GOLE HASRET KALDILAR
Hücum oyuncuları Ekuban ve Nwakaeme ligin ikinci yarısında gole hasret... Ligde 4'er golü bulunan Nwakaeme en son Rizespor ile oynanan maçta fileleri havalandırmıştı. Ekuban ise ikinci yarının ilk maçında 'e karşı gol atarken 5 haftadır suskun kaldı. Ümraniye fileleri havalandıran Nwakaeme, ligdeki gol hasretine Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor.

  1. 2.3.2019
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