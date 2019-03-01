Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bir günlük iznin ardından 'nde bir araya gelen bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışan takım, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için 'ya giden Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vahid Amiri, Kamil ve Hüseyin Türkmen ise takımla çalıştı.

Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, futbolculara başarı diledi.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 01.03.2019
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