Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışan takım, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya'ya giden Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen ise takımla çalıştı.
Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, futbolculara başarı diledi.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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