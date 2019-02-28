Trabzonspor kupayı unutup rotayı tekrar lige çevirdi.
Ziraat Türkiye Kupasına veda eden Trabzonspor, rotayı Spor Toto Süper Lig'e çevirdi. Bu sezon Avrupa bileti almak isteyen bordo-mavililer alacağı seri galibiyetlerle hedefine ulaşmak istiyor.
Abdülkadir Parmak: "Savaşmaya devam edeceğiz"
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını paylaştı. Parmak, "Kupaya veda ettiğimiz için bizden bekleneni karşılayamadığımız için taraftarlarımız kadar bizlerde üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Daha önümüzde çok önemli maçlar var. Toparlanıp, elimizden geleni yapıp, hak ettiğimiz bize yakışan yerde ligi bitirmeyi başarırız. Biz bize yeteriz. Savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor günü izinli geçirecek
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde başlamıştı. Bugün ise teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına izin verdi. Yoğun maç trafiği ve kadro derinliği anlamında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer günü dinlenerek geçirecek. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın kendi tesislerinde devam edecek.
- 28.02.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 62
Yorum
Galatasaraylı KRAL VAR Kararı kesinlikle yanlış!
-
Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani...
Toplam 1
Yorum
KASA YIRTICI SANTROFOR ALIN LÜTFEN BU ÇUVAL GİBİ ADAMLARI ALMAYIN
-
Öz eleştiri vakti
Toplam 3
Yorum
TS TS başkanına kritik bir pozisyon soruluyor, tam görmedim yorum yapamam diyor. Sıradan bir TS taraftarı bile TS'nin haklarını daha iyi korur.
Trabzonspor kupayı unutup rotayı tekrar lige çevirdi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.