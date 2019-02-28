Acı ve ders

Kaptan Sosa, Ümraniye yenilgisinden ders alacaklarını söyledi.

34 yaşındaki tangocu, "Bizim için hüzün ve acı dolu bir gece oldu ama bazen böyle şeylerden çok daha büyük dersler çıkarırsınız ve geleceğe yönelik çok daha rahat adımlar atabilirsiniz. Biz de böyle düşünmek zorundayız. Bazen acılar size büyük şeyler öğretebilir. Bizim de artık yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben de geri döndüm ve takım arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.