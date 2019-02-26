Yemekte buluştular – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Yemekte buluştular

Yemekte buluştular

'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'da bir araya geldi.

Ümraniyespor sınavı için kampta bulunan ekibinin, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeği yediği belirtildi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, bugün 1. Lig ekibi ile oynanacak maç öncesi tüm futbolculara ve teknik heyete başarılar dilediği aktarıldı.
  1. 26.2.2019
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