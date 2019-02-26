Pereira müjdesi – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Pereira müjdesi

Pereira müjdesi

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven Pereira ile ilgili konuştu.

Güven, "Kırıkları kaynama aşamasında. Tedavisi iyi gidiyor. Pereira da kendine iyi bakıyor. Hedefimiz onu maçına yetiştirmek. En kötü ihtimalle Akhisar karşılaşmasında sahada olmasını bekliyoruz" dedi. Pereira, ikinci yarının ilk haftasında () sakatlanmıştı.
  1. 26.2.2019
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