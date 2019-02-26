Hedef yarı final
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde bugün TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.
GÖZTEPE KADROSU KORUNACAK
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ile İbanez kadroda yok... Kupaya önem veren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Ümraniyespor karşısına ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Göztepe maçındaki 11 ile çıkması bekleniyor.
HERKESE GÖSTERİN
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ümraniye maçının ciddiyetine ve önemine vurdu yaptı. Ağaoğlu, "Kupa hasretinin bu yıl son bulmasını istiyoruz. Hiçbir maç oynanılmadan kazanılmıyor. Siz de çıkın ve futbolunuzla kupayı ne kadar çok istediğinizi herkese gösterin. Size güvenimiz ve inancımız tamdır" diye konuştu.
RODALLEGA'DAN MESAJ
Bu sezon gençler ile başarılı olmaya çalışan Trabzon'da kupanın alınması herkesin en büyük isteği. Rodallega, takım olarak kupayı çok istediklerini belirterek, "Göztepe galibiyeti moral verici. Şimdi asıl önemli sınavımız kupada. Ümraniye karşılaşmasında takım olarak yine en iyisini yaparak kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. İstanbul'daki taraftarlarımızın da bize yine güç vereceğini biliyoruz. Onların bize her şartta desteklemesi çok önemli" dedi.
LİGİ BIRAK KUPAYA BAK
Ligin ikinci yarısına istediği gibi bir başlangıç yapamayıp zirve yarışının uzağına düşen Trabzonspor, Göztepe deplasmanında aldığı 3 puan ile kendine gelip hayata döndü. Lig ve kupada 3 maçlık deplasman serisine galibiyetle başlayan bordo-mavililer, şimdi Ümraniyespor sınavına kilitlendi. Teknik direktör Ünal Karaman "En iyi kadromuzla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz. Bu sene kupayı almayı hedefliyoruz" diye konuştu.
BİLET FİYATLARINA TEPKİ
Ümraniyespor ile oynanacak kupa maçının bilet fiyatları açıklandı. 75 TL gibi yüksek bir rakamdan satışa çıkan biletler için taraftarlar tepki gösterdi. "75 değil 275 olsaydı", "Bu soyguna dur deyin" ve "El insaf" mesajları atıldı. Tepkilere rağmen biletlerin tamamen tükenmesi ve Trabzonspor'un önemli bir taraftar desteği ile oynaması bekleniyor.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hedef yarı final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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