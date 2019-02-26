Hayat bitiyor
“Duygusal bir insanım. Trabzonspor’un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. Hayat bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz”
ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR
Yusuf şöyle devam etti: "Kaybedince bu durum beni çok kötü etkiliyor. Uyku bile uyuyamaz hale geldiğim dönemler var. Kazanınca işler elbette iyi oluyor. Hedefim Avrupa'da forma giymek. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den scoutlar takip ediyor. Kendimi geliştirip, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak önemli bir takımın formasını giymek istiyorum. Ancak önceliğim elbette şu an Trabzonspor'un başarısı. Bu takımı hak ettiği yerlere çıkarmak şu an için en önemli hedefim."
MEYVELERİNİ VERECEK
Sosa'nın dönüşüne Novak'ın da eklenmesi Trabzonspor'da birçok şeyin yoluna gireceği anlamı taşıyor. Sosa'yı Abdülkadir Parmak ile bütünleştirmek zaman içinde meyvelerini daha da çok verecek gibi. Sakatlardan Pereira'nın da dönüşü sonrası olacakları kestirmek ise zor değil. O nedenle kupa hedefi ana hedef! Ayrıca; kadrosu düzelmiş Trabzonspor takımı kupa hedefi kadar ilk 2 hedefini de rahatlıkla zorlayacaktır. Çünkü tam kadro Trabzonspor'un neler yaptığını iyi biliyoruz.
MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hayat bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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