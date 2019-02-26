Hayat bitiyor – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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bitiyor

Hayat bitiyor

“Duygusal bir insanım. ’un puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz”

ekibinin süper Yıldızı , kaybettikleri maçlar sonrası uyuyamadığını söyledi. 22 yaşındaki 10 numara, "Duygusal bir insanım. Takımın puan kaybı yaşadığı maçların sonrasında yaşamla bağım sanki kesiliyor. Hep kazanmak istiyorum. bir savaş. Şunu öğrendim ki bunu yapmayan başarılı olamaz. Ben bu formayı giyebilmek için savaştım. Her geçen gün kendimi geliştirmek için daha çok çalışıyor, çaba gösteriyorum. Hedefim her zaman çok daha iyisi olmak" ifadesini kullandı.

ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR
Yusuf şöyle devam etti: "Kaybedince bu durum beni çok kötü etkiliyor. Uyku bile uyuyamaz hale geldiğim dönemler var. Kazanınca işler elbette iyi oluyor. Hedefim Avrupa'da forma giymek. , , , ve 'den scoutlar takip ediyor. Kendimi geliştirip, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak önemli bir takımın formasını giymek istiyorum. Ancak önceliğim elbette şu an 'un başarısı. Bu takımı hak ettiği yerlere çıkarmak şu an için en önemli hedefim."

MEYVELERİNİ VERECEK
'nın dönüşüne Novak'ın da eklenmesi Trabzonspor'da birçok şeyin yoluna gireceği anlamı taşıyor. Sosa'yı Abdülkadir Parmak ile bütünleştirmek zaman içinde meyvelerini daha da çok verecek gibi. Sakatlardan Pereira'nın da dönüşü sonrası olacakları kestirmek ise zor değil. O nedenle kupa hedefi ana hedef! Ayrıca; kadrosu düzelmiş Trabzonspor takımı kupa hedefi kadar ilk 2 hedefini de rahatlıkla zorlayacaktır. Çünkü tam kadro Trabzonspor'un neler yaptığını iyi biliyoruz.

MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR
  1. 26.2.2019
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