Eyvah! Ulusoy – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Eyvah! Ulusoy

Eyvah! Ulusoy

Bordo-mavili takımın bugün Ümraniyespor ile oynayacağı maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Daha önce birçok maçta aleyhine skandallar hatalara imza atan 1981 doğumlu hakem, bu sezon sınavında da olmayan bir faul uydurmuştu. Nwakaeme, Douglas'un ayağına müdahale etmeden topu kapmış ama hakem faul kararı vermişti. Sonrasında Sivasspor golü bulmuştu. Maç 1-1 bitmişti.
  1. 26.2.2019
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