Dua istiyorum – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Dua istiyorum

Dua istiyorum

Abdülkadir’in halasının oğlu, hastalıkla boğuşuyor.

Abdülkadir Parmak'ın maçı sonrasında "Ben savaşarak formasını giydim. O da savaşarak bu hastalığı yenecek" dediği kuzeni Ahmet hasta yatağından herkesin duasını beklediğini söyledi. 34 yaşındaki Bozali, halasının oğlu olan Abdülkadir'in açıklamasıyla ilgili, "24 Şubat benim olduğu için beni aradı. Ben de kendisini galip geldikleri için ve attığı golden dolayı tebrik ettim. Onun benimle ilgili konuşmasını görünce çok duygulandım. Takım arkadaşları da doğum günüm nedeniyle bana mesaj attılar. Bana çok destek oluyor. Ben herkesin duasını istiyorum" dedi.
  1. 26.2.2019
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