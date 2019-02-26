Çilingir Sosa – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Çilingir

Çilingir Sosa

Bu sezon ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken 'nın iyi performansı rakamlara da yansıdı.

Arjantinli yıldız, ligdeki 10 numaralar baz alındığında maç başına 2.2 ortalama ile en fazla kilit pas atan isim. 33 yaşındaki kaptanı, 'tan Ljajic (2.1) ve Akhisar'dan Josue (1.9) takip etti.
  1. 26.2.2019
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