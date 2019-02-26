Amiri hazır – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Amiri hazır

nedeniyle maçının kadrosuna son anda dahil edilmeyen Vahid 'nin ciddi bir probleminin olmadığı öğrenildi.

Sarıkırmızılılar karşısında riske edilmeyen İranlı futbolcunun, bugün Ümraniyespor karşısında forma giyebileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ile çıktığı 19 maçta 3 kez ağları sarsmayı başardı.
  1. 26.2.2019
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