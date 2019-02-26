3 puan hasreti bitti – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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3 puan hasreti bitti

3 puan hasreti bitti

Ligde2 maç aranın ardından kazanan , aynı zamanda deplasmandaki 83 günlük galibiyet özlemini de bitirdi.

Ligdeki son dış saha galibiyetini 1 Aralık 2018'de karşısında alan bordo-mavililer, galibiyeti ile birlikte 2019'da ilk kez deplasmanda sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
  1. 26.2.2019
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