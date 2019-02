Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: "Kupa, Avrupa'ya açılan kapı"

Şahin, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Ümraniyespor maçının çok büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası'na bu yıl çok önem veriyoruz. Bizim için Avrupa'ya açılan bir kapı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bordo-mavili taraftarları deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya davet eden Şahin, "Ümraniyespor çok güçlü ve kupada yaptıklarıyla ciddiyetini gösteren bir takım. Sakatlıktan dönen futbolcularımızın katkısı, İstanbul'daki taraftarımızın desteği ve yakaladığımız ivme ile bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Vali Atik'e teşekkür

TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un kulüp başkanlığı görevini de yürüten Şahin, hafta sonunda Cizre'de oynadıkları karşılaşmada Trabzonspor'dan desteklerini esirgemeyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Siirt ile kulübümüz arasında geçtiğimiz aylarda kardeşlik protokolü imzalamıştık. Bu kardeşliğimiz her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Siirt'ten Trabzon'a sürekli ziyaretler oluyor, gençlerimizi hem kulübümüzde hem de stadyumumuzda ağırlıyoruz. Çok güzel bir hava oluştu. Son olarak Sayın Valimiz hafta sonu Şırnak'ta oynanan Cizrespor-1461 Trabzon maçı için takımımıza otobüs temin ederek ulaşım masraflarımız için bize destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür kardeşlik projeleri Doğu ve Güneydoğu'daki taraftarlarımızı daha diri tutarken Trabzonspor'a yeni taraftarlar da kazandırıyor. Trabzonspor misyonu ve vizyonu olan bir kulüp. Her yerde taraftarı olan bir kulüp. Her gittiğimiz yerde bizi büyük bir coşkuyla karşılıyorlar."