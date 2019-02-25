Son idman bugün olacak – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Son idman bugün olacak

Son idman bugün olacak

'yi mağlup eden , dünü izinli geçirdi.

'yi mağlup eden , dünü izinli geçirdi. Bordo-mavililer bugün yapacakları son antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Fırtınası 0-0'ın rövanşında yarın Ümraniyespor ile rövanş maçına çıkacak. Mücadele 20.00'de başlayacak.

  1. 25.2.2019
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