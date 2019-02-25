İsviçre çakısı Parmak – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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çakısı Parmak

İsviçre çakısı Parmak

Abdulkadir Parmak 6 farklı pozisyonda oynayabiliyor. Bu özelliği sayesinde diğer orta sahalardan ayrılıyor

Karadeniz Fırtınası'nda bu sezon yıldızı parlayan isimlerden olan Abdulkadir Parmak tam günümüz futboluna uygun bir isim. 24 yaşındaki futbolcu 6 farklı pozisyonda birden oynayabiliyor. Bu da teknik direktör 'ın işini bir hayli kolaşlaştırıyor. Genç futbolcunun asıl mevkisi orta saha. Defansif orta saha, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarına alışkın. Ancak ihtiyaç duyulduğunda sağ ve sol kanatlarda da rahatlıkla oynayabiliyor. Ayrıca müthiş şut yeteneği sayesinde 10 numara pozisyonuna da çekilebiliyor. Bordo- mavili taraftarlar ona "Müthiş bir adam. çakısı gibi futbolcu" diyor.

  1. 25.2.2019
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