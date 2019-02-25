İsviçre çakısı Parmak
Abdulkadir Parmak 6 farklı pozisyonda oynayabiliyor. Bu özelliği sayesinde diğer orta sahalardan ayrılıyor
Karadeniz Fırtınası'nda bu sezon yıldızı parlayan isimlerden olan Abdulkadir Parmak tam günümüz futboluna uygun bir isim. 24 yaşındaki futbolcu 6 farklı pozisyonda birden oynayabiliyor. Bu da teknik direktör Ünal Karaman'ın işini bir hayli kolaşlaştırıyor. Genç futbolcunun asıl mevkisi orta saha. Defansif orta saha, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarına alışkın. Ancak ihtiyaç duyulduğunda sağ ve sol kanatlarda da rahatlıkla oynayabiliyor. Ayrıca müthiş şut yeteneği sayesinde 10 numara pozisyonuna da çekilebiliyor. Bordo- mavili taraftarlar ona "Müthiş bir adam. İsviçre çakısı gibi futbolcu" diyor.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
İsviçre çakısı Parmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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