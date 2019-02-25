Hugo 1 yıl kalsın
Ünal Karaman, “Hugo Rodallega 1 yıl daha kalsın” raporu verdi. Yönetim teklifini sundu. Kolombiyalı ise 1+1 yıllık kontrat istiyor.
Bordo-mavililerde Hugo Rodallega'nın durumu merak ediliyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Teknik direktör Ünal Karaman "Kalsın" şeklindeki raporunu yönetime iletti. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, golcü ismin menajeriyle temas kurarak yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, Rodallega'ya 1 yıllık sözleşme teklif etti ancak 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. Rodallega cephesi ise 1+1 yıllık kontrat istediklerini daha önce yönetime iletmişti. Alacağı parada da sadece 200 bin euro'luk bir indirim yapabileceklerini kaydettiler. Görüşmelerin ardından son karar verilecek. Ünal Karaman, takım arkadaşlarıyla iletişimi mükemmel olduğu için Rodallega'nın kalmasını istiyor.
HAZİRAN SİNYALİ
Hugo Rodallega, 2-0 kaybedilen Alanyspor maçında penaltı kaçırmıştı. Ardından sosyal medya hesabından "Evine dön" diye yazan taraftarlara "Haziranda" yanıtını vermişti. Ancak birçok taraftar Rodallega'ya destek çıkarak "Bizimle kal" demişti.
REKOR PEŞİNDE
TRabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega bu sezon ligde fileleri 12 kez sarstı. 2015-16 sezonunda Akhisar formasıyla 34 maçta 19 gol kaydetmişti. Ligin kalan bölümünde 8 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hugo 1 yıl kalsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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