Hugo 1 yıl kalsın

Bordo-mavililerde Hugo Rodallega'nın durumu merak ediliyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Teknik direktör Ünal Karaman "Kalsın" şeklindeki raporunu yönetime iletti. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim, golcü ismin menajeriyle temas kurarak yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, Rodallega'ya 1 yıllık sözleşme teklif etti ancak 1.7 milyon euro'luk alacağında indirim istedi. Rodallega cephesi ise 1+1 yıllık kontrat istediklerini daha önce yönetime iletmişti. Alacağı parada da sadece 200 bin euro'luk bir indirim yapabileceklerini kaydettiler. Görüşmelerin ardından son karar verilecek. Ünal Karaman, takım arkadaşlarıyla iletişimi mükemmel olduğu için Rodallega'nın kalmasını istiyor.



HAZİRAN SİNYALİ

Hugo Rodallega, 2-0 kaybedilen Alanyspor maçında penaltı kaçırmıştı. Ardından sosyal medya hesabından "Evine dön" diye yazan taraftarlara "Haziranda" yanıtını vermişti. Ancak birçok taraftar Rodallega'ya destek çıkarak "Bizimle kal" demişti.



REKOR PEŞİNDE

TRabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega bu sezon ligde fileleri 12 kez sarstı. 2015-16 sezonunda Akhisar formasıyla 34 maçta 19 gol kaydetmişti. Ligin kalan bölümünde 8 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak.