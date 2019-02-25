Ünal Karaman: "Kupayı istiyoruz" – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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: "Kupayı istiyoruz"

Ünal Karaman: "Kupayı istiyoruz"

Çeyrek final rövanşında Ümraniye ile oynayacak olan ’da Karaman kupaya büyük önem verdiklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı “Kupayı kimse altın tepside sunmaz. Ona ulaşmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Bordo-mavililer, 'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra rotasını kupadaki Ümraniyespor mücadelesine kırdı. Ligde aldığı 3 puanla moral bulan tamamen uzun süredir hasret kaldığı 'na odaklanmış durumda. da genç oyuncuların katkısıyla iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek bunu kupayla taçlandırabileceklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde onları bu yönde motive ediyor.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ
Fırtına'nın hocası Ünal Karaman, şehrin kupa hasretini dindirmeleri gerektiğini, futbolcularına aktardı. Karaman "Ümraniyespor'un ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz. Neler yapabileceğini de ilk maçta gördük. Adım adım gideceğiz. Önce yarı finali istiyoruz. Bu sene kupayı istiyoruz. Ancak kimse bunu bize altın tepsi içerisinde sunmayacak. Sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum" sözleriyle oyuncularını motive etti. Deneyimli hoca konuşmasının sonunda "Hepinize güveniyorum" dedi.

SON KUPASI 2010'DA
Fırtınası, Türkiye Kupası'nın başarılı ekiplerinden biri. Bu önemli kupayı müzelerine 8 kez taşıdılar ve 17 kez kazanan Galatasaray ile 9 defa şampiyon olan Beşiktaş'ı takip ediyorlar. Ancak bordo- mavililer son yıllarda kupada istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor son olarak 5 Mayıs 2010'da 'daki finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Maçta F.Bahçe, 55'te Alex ile öne geçmiş, Trabzonspor, 66'da , 80'de ve 90'da Colman'ın golleriyle mutlu sona ulaşmıştı.

KUPAYI HANGİ YILLARDA KAZANDI?
1976-77
1977-78 Ahmet Suat Özyazıcı
1983-84 Ahmet Suat Özyazıcı
1991-92 Urbain Breams
1994-95
2002-03
2003-04
2009-10 Şenol Güneş

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Fırtına ilk maçta evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Her türlü galibiyet ve gollü beraberlikte Trabzonspor yarı finale kalacak. Karadeniz ekibi, kaybederse turu geçen taraf Ümraniyespor olacak. Golsüz eşitlikle maç uzayacak.

  1. 25.2.2019
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