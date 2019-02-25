Ünal Karaman: "Kupayı istiyoruz"

Bordo-mavililer, Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra rotasını kupadaki Ümraniyespor mücadelesine kırdı. Ligde aldığı 3 puanla moral bulan Trabzonspor tamamen uzun süredir hasret kaldığı Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Teknik direktör Ünal Karaman da genç oyuncuların katkısıyla iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek bunu kupayla taçlandırabileceklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde onları bu yönde motive ediyor.



ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Fırtına'nın hocası Ünal Karaman, şehrin kupa hasretini dindirmeleri gerektiğini, futbolcularına aktardı. Karaman "Ümraniyespor'un ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz. Neler yapabileceğini de ilk maçta gördük. Adım adım gideceğiz. Önce yarı finali istiyoruz. Bu sene kupayı istiyoruz. Ancak kimse bunu bize altın tepsi içerisinde sunmayacak. Sahada sonuna kadar mücadele etmenizi istiyorum" sözleriyle oyuncularını motive etti. Deneyimli hoca konuşmasının sonunda "Hepinize güveniyorum" dedi.



SON KUPASI 2010'DA

Karadeniz Fırtınası, Türkiye Kupası'nın başarılı ekiplerinden biri. Bu önemli kupayı müzelerine 8 kez taşıdılar ve 17 kez kazanan Galatasaray ile 9 defa şampiyon olan Beşiktaş'ı takip ediyorlar. Ancak bordo- mavililer son yıllarda kupada istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor son olarak 5 Mayıs 2010'da Şanlıurfa'daki finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Maçta F.Bahçe, 55'te Alex ile öne geçmiş, Trabzonspor, 66'da Umut Bulut, 80'de Engin Baytar ve 90'da Colman'ın golleriyle mutlu sona ulaşmıştı.



KUPAYI HANGİ YILLARDA KAZANDI?

1976-77 Ahmet Suat Özyazıcı

1977-78 Ahmet Suat Özyazıcı

1983-84 Ahmet Suat Özyazıcı

1991-92 Urbain Breams

1994-95 Şenol Güneş

2002-03 Samet Aybaba

2003-04 Ziya Doğan

2009-10 Şenol Güneş



TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Fırtına ilk maçta evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Her türlü galibiyet ve gollü beraberlikte Trabzonspor yarı finale kalacak. Karadeniz ekibi, kaybederse turu geçen taraf Ümraniyespor olacak. Golsüz eşitlikle maç uzayacak.