Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş"
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Haluk Şahin bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Haluk Şahin bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi. Şahin "Göztepe maçında ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız gelecek adına umut veriyor. Tüm Türkiye bu çocukları alkışlıyor. Göztepe taraftarına da centilmen davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin "Bu takım özverisi ve fekadarlığı ile bir kupa hak ediyor. Yeter ki herkes bu çocuklara sahip çıksın, sabırla desteklesin" ifadelerini kullandı.
"O KAPILARI BİLİYORUZ"
"Kupada ilk maçta sahamızda avantaj elde edemedik. Ümraniye belki bir alt ligin takımı ama buraya nasıl maçlar kazanarak geldiğini biliyoruz. Özellikle kupada her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Biz bu maçın bilincindeyiz. Bize nasıl kapılar açacağını da biliyoruz. Yıllardar bir kupa hasretimiz var. Bu sezon 9. kez kupayı kazanmak istiyoruz"
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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