Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş" – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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: "Bu çocuklar müthiş"

Haluk Şahin: "Bu çocuklar müthiş"

'da şube sorumlusu bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi.

'da şube sorumlusu bu sezonki müthiş mücadelelerini kupayla taçlandırmak istediklerini söyledi. Şahin " maçında ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genç oyuncularımız gelecek adına umut veriyor. Tüm bu çocukları alkışlıyor. Göztepe taraftarına da centilmen davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin "Bu takım özverisi ve fekadarlığı ile bir kupa hak ediyor. Yeter ki herkes bu çocuklara sahip çıksın, sabırla desteklesin" ifadelerini kullandı.

"O KAPILARI BİLİYORUZ"
"Kupada ilk maçta sahamızda avantaj elde edemedik. Ümraniye belki bir alt ligin takımı ama buraya nasıl maçlar kazanarak geldiğini biliyoruz. Özellikle kupada her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Biz bu maçın bilincindeyiz. Bize nasıl kapılar açacağını da biliyoruz. Yıllardar bir kupa hasretimiz var. Bu sezon 9. kez kupayı kazanmak istiyoruz"

  1. 25.2.2019
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