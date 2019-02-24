Yusuf Yazıcı: "Çok duygulandım"
Oyundan çıkarken sarı-kırmızılı tribünlerin alkışını alan Yusuf Yazıcı’dan övgü geldi: “İlk defa rakip taraftar bizi alkışladı. Gerçekten duygulandım. Teşekkürler Göz-Göz”
Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği mücadelede harika görüntüler vardı. Bordo-mavili seyirciler, kendi formaları ile Göztepe tribününün içinde maç izlerken dostça kareler karşılaşmaya damga vurdu. Bordo-mavili ekibin yıldızı Yusuf Yazıcı, Cem Akpınar ile değişirken tüm Göz-Göz tribünleri onu ayakta alkışladı.
Yusuf Yazıcı maç sonunda, Göztepe'nin bu centilmence tavrını övdü. 21 yaşındaki futbolcu "Çok duygulandım. İlk defa rakip takım taratarı beni ve takım arkadaşlarımı alkışladı. İnanılmaz bir andı. Göz-Göz taraftarına tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi. Göztepe galibiyetiyle morallerinin arttığını vurgulayan Yusuf seri yakalayacaklarını söyledi.
PAYLAŞIM REKORU
Yusuf Yazıcı, attığı tweet ile de Göztepe taraftarını övdü. Genç yıldız yandaki fotoğrafı paylaşıp "Karadeniz'in bir çocuğu olarak Ege'de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarına teşekkürler" yazdı.
'BUNU ÖZLEMİŞTİK'
Trabzonspor twitter hesabından Göztepe'ye teşekkür etti. "Futbolun centilmen yüzünü özlemiştik. Maç sonu her iki takımı alkışlayarak uğurlayan Göztepe taraftarına teşekkür ederiz" denildi.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Yusuf Yazıcı: "Çok duygulandım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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