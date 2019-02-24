Yerel coşku

Trabzon'un yerel medyası Göztepe maçı sonrası bir hayli mutluydu. Günebakış "Trabzon'a hayat öpücüğü" dedi. Sonnokta "Bu Fırtına parmakla gösterilir" yazdı. Karadeniz Gazetesi "Bu Parmak bal gibi" başlığı attı. Kuzey Ekspress "İzmir'de Trabzon Fırtınası" ifadelerini kullandı.









