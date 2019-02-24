Yerel coşku
Trabzon'un yerel medyası Göztepe maçı sonrası bir hayli mutluydu.
Trabzon'un yerel medyası Göztepe maçı sonrası bir hayli mutluydu. Günebakış "Trabzon'a hayat öpücüğü" dedi. Sonnokta "Bu Fırtına parmakla gösterilir" yazdı. Karadeniz Gazetesi "Bu Parmak bal gibi" başlığı attı. Kuzey Ekspress "İzmir'de Trabzon Fırtınası" ifadelerini kullandı.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Yerel coşku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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