Yerel coşku – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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Yerel coşku

Yerel coşku

Trabzon'un maçı sonrası bir hayli mutluydu.

Trabzon'un maçı sonrası bir hayli mutluydu. Günebakış "Trabzon'a hayat öpücüğü" dedi. Sonnokta "Bu Fırtına parmakla gösterilir" yazdı. Gazetesi "Bu Parmak bal gibi" başlığı attı. Kuzey Ekspress "'de Trabzon Fırtınası" ifadelerini kullandı.




  1. 24.2.2019
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