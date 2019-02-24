İzmir’de çalıştı
Türkiye Kupası'nda Salı günü Ümraniyespor ile oynayacak Trabzonspor hazırlıklara İzmir'de başladı.
Türkiye Kupası'nda Salı günü Ümraniyespor ile oynayacak Trabzonspor hazırlıklara İzmir'de başladı. Karşıyaka Kulübü Tesisleri'nde antrenman yapıldı. Kafile ardından Ümraniyespor mücadelesi için İstanbul'a uçtu. İlk maç 0-0 bitmişti.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
İzmir’de çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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