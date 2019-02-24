İzmir’de çalıştı – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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’de çalıştı

İzmir’de çalıştı

'nda Salı günü Ümraniyespor ile oynayacak hazırlıklara 'de başladı.

'nda Salı günü Ümraniyespor ile oynayacak hazırlıklara 'de başladı. Karşıyaka Kulübü Tesisleri'nde antrenman yapıldı. Kafile ardından Ümraniyespor mücadelesi için 'a uçtu. İlk maç 0-0 bitmişti.

  1. 24.2.2019
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