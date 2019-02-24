İzmir’de çalıştı

Türkiye Kupası'nda Salı günü Ümraniyespor ile oynayacak Trabzonspor hazırlıklara İzmir'de başladı. Karşıyaka Kulübü Tesisleri'nde antrenman yapıldı. Kafile ardından Ümraniyespor mücadelesi için İstanbul'a uçtu. İlk maç 0-0 bitmişti.