İlk yarıyı yakaladı
İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında aldığı galibiyetle ilk devredeki puan grafiğini yakaladı.
İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında aldığı galibiyetle ilk devredeki puan grafiğini yakaladı. İlk yarıda 6 haftada 7 puan alan Fırtına, ikinci dönemde de aynı rakama ulaştı.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
İlk yarıyı yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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