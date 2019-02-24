İlk yarıyı yakaladı – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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İlk yarıyı yakaladı

İlk yarıyı yakaladı

İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan , deplasmanında aldığı galibiyetle ilk devredeki puan grafiğini yakaladı.

İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan , deplasmanında aldığı galibiyetle ilk devredeki puan grafiğini yakaladı. İlk yarıda 6 haftada 7 puan alan Fırtına, ikinci dönemde de aynı rakama ulaştı.

  1. 24.2.2019
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