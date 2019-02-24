Altın çocuklar

Bordo-mavililer bu sezon oynadığı futbolla gözlerin pasını silerken Türk futboluna çok büyük bir katkı yaptı. Futbolculuğunda da gücün ve korkusuzluğun timsali olan, "Karaboğa" lakabı alan Ünal Karaman teknik direktörlük kariyerinde de farkını gösterdi. Puan derdine düşmek yerine cesaretle 17, 18 yaşındaki çocukları sahaya sürdü, karşılığını da fazlasıyla aldı. Geçmiş dönemde parlayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır da katıldı.



Karadeniz temsilcisi bu gençlik hamlesiyle sadece Trabzonspor'u değil, Türk futbolunu da şahlandıracak. Birçok otoriteye göre Türk Milli Takımı yakın gelecekte, bordo- mavi bir iskelete sahip olacak. Birlikte oynayarak hem yaşları hem futbolları büyüyen Trabzonspor'un bu genç nesli geleceğe damga vuracak. Yusuf Yazıcı ve Abdükadir Ömür şimdiden Avrupa devlerinin listesine girdi. Kaleci Arda Akbulut da bir süredir yakından takip ediliyor. Trabzonspor ise bu nesille zaferler kazanmayı hedefliyor.





YENİ MODA PARMAK

Karadeniz Fırtınası'nın Göztepe'yi 3-1'le geçtiği maçta Abdülkadir Parmak hem oyunu hem de golüyle alkışı aldı. İki ceza arasında maç boyunca mekik dokuyan 24 yaşındaki futbolcu golleriyle de dikkat çekiyor. Sezon başında bonservisiyle ayrılmak üzereyken teknik direktör Ünal Karaman'ın "Kalsın" dediği Abdülkadir Parmak, ligde 8 kez forma giydi. Sivasspor maçından sonra Göztepe ağlarını da sarstı. Kupada 6 maçta oynadı. Sivas Bld maçlarında 1'er, Balıkesir karşılaşmasında ise 2 kez fileleri sarstı.



ANONS BİTER BİTMEZ ATIYOR

Abdülkadir Parmak, ligdeki 2 golünü de rakiplerden hemen sonra attı. Sivas maçında Yiğidolar 73'te öne geçti. Gol anonsu biter bitmez 75'te Abdülkadir eşitliği sağladı. Bu hafta da 71'de Göztepeli Deniz fileleri sarstı. 73'te Abdülkadir takımını 2-1 öne geçirdi.