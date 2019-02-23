"Yere yapışırız" – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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"Yere yapışırız"

"Yere yapışırız"

Ağaoğlu, taraftar desteğine vurgu yaparak “Onların desteğini çektiği gün yere yapıştığımız gün olur” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kulladı. Ağaoğlu "Gözümüzün önünde cereyan eden olumsuzluklar yaşadık. Alanya maçı bize yakışmadı. Deplasmanda Göztepe'ye karşı kazanmamız 3-1'lik galibiyeti getirdi. Kişilere olarak oyunculara eleştiri yapılmasına karşıyım. Tepki gösterilecekse bana göstersinler. Görüyorsunuz kadro kısıtlı. Sakat sakat oynayan oyuncularımız var" dedi. Taraftarlara ayrı bir parantez açan başkan, "Destekleri her şeyden önemli. Taraftar desteğini çektiği gün yere yapıştığımız gün olur" diye konuştu. 'nda oynayacakları Ümraniye maçıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu şunları söyledi: "Çok önemli bizim için maç. Kupada finale kadar yürümemiz lazım. Ümraniye maçı asla hafife alınmaması lazım. Onun için bu kupa maçı bizim için çok önemli."
  1. 23.2.2019
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