Ünal Karaman: Teşekkürler
“Oynayan değil, alkışlayanlar büyüktür. Göztepeli taraftarlara teşekkürler” diyen usta hoca, genç isimlerin ülke futboluna katkı sağlayacağını söyledi.
KIRILMA ANI MAÇI OLABİLİR
Karaman genç futbolcuların görev almasıyla ilgili de şunları söyledi: "Tabii ki genç kardeşlerimizin daha yaşayacağı çok şey, edineceği çok tecrübe var. Artısıyla eksisiyle, acıyla sevinçle karşılaşarak ülke futboluna katkı sağlayacaklar." Planlı hazırlıkların, daha fazla başarı getireceğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, "Onların gelişimi için de planlı olmak her zaman faydalı olacaktır" diye konuştu. Bordo-mavili çalıştırıcı sezon sonuna kadar en iyi şekilde devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.
ELEŞTİRECEK ÇOK ŞEY VAR
Göztepe'nin hocası Kemal Özdeş, "2. yarı 5 maç kaybettik, zor maçlar oynuyoruz. Kalan haftalara odaklanmak gerekiyor. Burada eleştirilecek çok şey var. Karşımızda daha doğru oynayan bir takım vardı. Buradan dersler çıkaracağız" diye konuştu.
HAYALİME KAVUŞTUM
18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Arda, "Bir derbi maçı ile şans buldum, benim için heyecan vericiydi. Hayallerimdeki atmosfere ulaştım. İnşallah formamı daha çok terletmek istiyorum. Umarım Trabzonspor ile daha iyi yerlere gelirim" dedi. Arda dün yedekti, kaleye iyileşen Uğurcan geçti.
GELEN ŞANSI KULLANIYORUM
Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır; maç sonu konuştu: "Kendimi iyi hissediyorum iyi tedavi oldum. Yüzde 90 geçti diyebilirim. Her maç zor, iç sahada da dış sahada da. Göztepe'nin seyircisi önünde oynamak zordu mutluyuz. Trabzonspor'da şans geldi değerlendirmeye çalışıyorum inşallah uzun yıllar giyerim. Genç kardeşlerimize yardımcı oluyoruz 6. senem oluyor bu yollardan geçtik. Onlar oyuna girince kendim oynuyormuş gibi mutlu oluyorum inşallah uzun yıllar devam ederler. "
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ünal Karaman: Teşekkürler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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